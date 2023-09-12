Целый час геймплея новой Forza Motorsport и восторженные отзывы журналистов ©

Новая часть гоночного симулятора Forza Motorsport выходит на финишную прямую к своему долгожданному релизу. Разработчики из студии Turn 10 за месяц до официального запуска игры позволили журналистам провести в ней несколько часов и раскрыть перед игроками главные особенности игрового процесса. Судя по превью, большинству журналистов понравилось новое воплощение Forza Motorsport, которую они описывают, как 'масштабную и проработанную RPG' из гоночного мира.

А еще у нас есть практически час игрового процесса Forza Motorsport с заездами по разным трассам.

Игровая пресса в первую очередь отметила правдоподобную и приятную физику поведения автомобилей. Согласно их наблюдениям, Forza Motorsport в этом плане чем-то напоминает успешную серию Forza Horizon, однако проект Turn 10 делает больший упор на реалистичность.

Журналистам понравилась симуляторная часть проекта, которая позволяет настраивать массу параметров в автомобиле и следить за его поведением на трассе в реальном времени. На положительные впечатления также повлиял проработанный искусственный интеллект противников, который теперь будет учитывать ваше поведение в прошлых заездах и подстраиваться под ваш игровой стиль. Среди прочих достоинств Forza Motorsport отдельную похвалу получила визуальная составляющая проекта. В превью гоночную аркаду называют очень красивой и современной игрой, которая работает плавно на всех системах.

Отправиться на гоночные заезды в Forza Motorsport лично получится уже 10 октября на ПК и Xbox Series S|X.