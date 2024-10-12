Turn10 выпустит крупное обновление в честь первой годовщины Forza Motorsport

В честь первой годовщины Forza Motorsport компания Turn 10 сообщила о новых дополнениях, анонсированных на недавнем стриме, в рамках которого прозвучала информация о будущих автомобилях и новой трассе, которая в ближайшее время появится в игре.

Наибольшие изменения произойдут в обновлении 13, в котором обещают немало интересного и которое принесет с собой новые автомобили, причем некоторые из них будут доступны бесплатно вне Car Pass, а также возвращение трассы, хорошо знакомой поклонникам серии: Sunset Peninsula, один из треков, созданных специально для серии, вновь появляется в игре после своего последнего появления в Forza Motorsport 4.

Подробнее об обновлении будет рассказано в понедельник 14 октября, а первый контент появится уже 16 октября в виде бесплатного обновления для PC и Xbox Series. Обновление № 13 для Forza Motorsport будет приурочено к «Месяцу Мустанга» - месяцу, посвященному знаменитой американской марке автомобилей в игре. В обновлении также появится режим Drift, новые опции Practice и Qualifying в закрытых мультиплеерных заездах и новые обновления в регламенте, а также упомянутая выше трасса Sunset Peninsula.

Три бесплатные машины выглядят следующим образом:

2024 Ford #25 Mustang RTR

2024 Ford #88 Mustang RTR

2024 Ford #130 Mustang RTR

Пользователи Car Pass также смогут приобрести Ford Mustang Dark Horse, а также дополнительные автомобили, которые появятся в течение месяца.

По случаю первой годовщины Turn 10 также сообщила, что трассами, наиболее часто используемыми игроками по итогам года, стали Kyalami, Circuit de Sea-Franchorchamps и Maple Valley, а среди самых популярных автомобилей - Honda #73 LA Honda World Racing Civic 2020, Ford Mustang GT 2018 и SUBARU STI S209 2019.