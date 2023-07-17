Turn 10 показала новый геймплей Forza Motorsport ©

В ходе состоявшегося сегодня июльского Forza Monthly Крис Эсаки, директор игры Forza Motorsport, показал еще несколько минут геймплея новой части франшизы, которая выйдет в октябре.

В видеоролике заснят круг по гоночному треку Mapley Valley, в котором для сравнения показаны Forza Motorsport и Forza Motorsport 7, вышедшая в октябре 2017 года для Xbox One и PC.

Как видно, в новой части гораздо лучше реализована динамика, освещение и детализация трассы, что в очередной раз подтверждает, что игра должна стать эталоном для консолей. При всей ощутимой разнице между этими играми невольно возникает ощущение, что Forza Motorsport 7 по-прежнему выглядит потрясающе даже в 2023 году.

Новая Forza Motorsport выходит 10 октября только на консолях Xbox Series S|X и ПК. На старте игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass.