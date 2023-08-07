Turn 10 представила еще одну гоночную трассу для Forza Motorsport ©

До запуска Forza Motorsport осталось около двух месяцев, и на данный момент Turn 10 показала чуть чуть больше половины всех подтвержденных гоночных треков, которые будут представлены в игре 10 октября. Но благодаря новому геймплейному ролику, который опубликовал разработчик Xbox, к этому списку можно добавить еще одну трассу.

На днях в Twitter разработчика Forza Motorsport был опубликован короткий фрагмент игрового процесса, в котором фигурирует гоночная трасса Road America. Road America уже появлялась в предыдущих играх серии Forza Motorsport, так что теперь можно говорить о том, что эта трасса вновь появится в игре.

Согласно информации, представленной на странице часто задаваемых вопросов, в Forza Motorsport будут представлены 15 старых и пять новых трасс, однако Road America в списке не значится. Ожидается, что Turn 10 добавит ее в ближайшее время, а также, возможно, подтвердит еще несколько новых гоночных трасс по мере приближения релиза в Xbox Game Pass и Steam.

Особенно интересны эти пять "никогда не представленных трасс" - хотелось бы надеяться, что в ближайшие недели разработчики представят весь список трасс которые будут доступны в игре на релизе.