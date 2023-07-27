Turn 10 Studios раскрыла список гоночных трасс в Forza Motorsport ©

Гоночный симулятор Forza Motorsport, в отличие от серии Forza Horizon, будет посвящен профессиональным заездам на автомобилях по головокружительным трекам. Из-за отсутствия открытого мира, разработчики игры из студии Turn 10 посвятили себя созданию проработанных и разнообразных гоночных трасс. В недавней публикации авторы игры раскрыли полный список доступных трасс, а также их главные особенности.

Релизная версия Forza Motorsport будет включать в себя 20 детализированно воссозданных трасс, которые взяли за основу реальные гоночные площадки со всего мира. Каждая трасса будет поддерживать динамическую погоду и смену времени суток в реальном времени. Заезды по одинаковым трассам могут сильно отличаться для игроков из-за продвинутого ИИ, который будет по-своему адаптироваться под маршрут и даже учитывать температуру дороги.

Ниже представлен весь подтвержденный список трасс в Forza Motorsport:

Трасса Барселона-Каталунья

Circuit des 24 Heures du Mans (Ле-Ман)

Трасса Спа-Франкоршам

Трасса Хаконе

Автодром Индианаполиса

Трасса Гран-при Кьялами

Автодром Лагуна Сека

Кленовая долина

Mid-Ohio Sports Car Course

Трасса Сильверстоун

Трасса Сузука

Virginia International Raceway

Как отмечают в Turn 10 Studios, это не окончательный список трасс для релизной версии Forza Motorsport. Разработчики будут раскрывать новые гоночные треки вместе с игровыми трейлерами и прочими анонсами до официального запуска игры. Кроме того, список трасс будет расширяться даже после выхода проекта с помощью бесплатных обновлений.

Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября 2023 года на ПК и консолях Xbox Series.