Уникальный контроллер для Forza Motorsport поступит в продажу уже задолго до релиза самой игры

Новый гоночный симулятор Forza Motorsport от Turn 10 Studios и Xbox Gaming доберется до релиза только осенью этого года. В ожидании релиза проекта компания подготовила приятный сюрприз всем поклонникам серии в виде уникального контроллера Xbox. По данным инсайдеров, геймпад получит стильный дизайн в стиле Forza Motorsport и выйдет намного раньше самой игры.
Новой информацией о контроллере поделился надежный инсайдер с ником "billbil-kun", которому также удалось раскрыть точную дату выхода нового устройства. Согласно его данным, новый геймпад будет называться "Беспроводной контроллер Xbox Stormcloud Vapor". Он получит уникальный дизайн в стиле Forza Motorsport, который частично будет воссоздавать элементы гоночных машин.
Как сообщается, новый контроллер станет уже шестым стилизованным геймпадом под вышедшие новинки от Xbox. Если верить инсайдеру, его будут продавать по цене в 70 долларов, а приобрести его можно будет уже 8 августа. В это время также ожидается анонс важной информации про саму Forza Motorsport от разработчиков.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на ПК и консолях Xbox Series.
"поступит в продажу уже задолго до релиза самой игры" - топ формулировка.