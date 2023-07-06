В Forza Motorsport будет реализован самый продвинутый ИИ, который сможет "научить" многому игроков ©

Издатель Xbox Game Studios вместе с разработчиками из Turn 10 Studios уже в этом году собираются выпустить новую Forza Motorsport. Гоночный симулятор лишился номерной части в названии, однако проект обещает остаться верным традициям серии и улучшить множество элементов. Одним из самых заметных нововведений в игре станет искусственный интеллект.

Креативный директор Turn 10 Studios Крис Эсаки в рамках недавней прямой трансляции разработчиков крайне лестно отзывался о продвинутой системе ИИ. По его словам, в новой Forza Motorsport будет реализован искусственный интеллект поведения соперников, который не будет похож на другие игры серии Forza.

Команда в Turn 10 Studios долго и упорно работала над технологией интеллекта, чтобы сделать его поведение реалистичным и при этом разнообразным. Соперники игроков на трассе будут отличаться уникальным стилем вождения и составлять реальную конкуренцию в гонке на победу. Как шутливо подмечает Эсаки, ИИ в Forza Motorsport способен даже "научить чему-то игроков".

Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября 2023 года на ПК и консолях Xbox Series.