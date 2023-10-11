В Forza Motorsport обнаружена критическая ошибка, из-за которой теряется прогресс в режиме карьеры

10 октября состоялся релиз долгожданной гоночной игры Forza Motorsport. Как сообщает портал Racing Games, игровое сообщество быстро обнаружило критическую ошибку, которая влечет за собой потерю игрового прогресса в режиме карьеры.
Это происходит когда вы покупаете новый автомобиль или оснащаете его новыми деталями в перерывах между гонками. Если случится так, что нам не повезет, то произойдет аварийный вылет и игра застрянет в цикле загрузки. Судя по всему, проблема также затрагивает как ПК, так и консоли Xbox Series X/S, о чем сообщают пользователи на официальном форуме игры.
Некоторые сообщают, что в этом случае им приходится начинать карьеру с самого начала, у других ошибка исправляется простым перезапуском, но и в этом случае прогресс, достигнутый в текущей сессии, теряется. Скорее всего, проблема кроется в неправильной синхронизации локальных файлов сохранений с серверами. К сожалению, на данный момент проблему нельзя найти в списке известных ошибок.
Forza Motorsport разрабатывалась в течение шести лет и является одной из крупнейших игр этого года, следовательно, можно было бы ожидать более тщательного контроля качества. На данный момент решение проблемы еще не появилось. Остается надеяться, что Turn 10 выпустит патч, устраняющий этот игровой глюк.
6 лет делать, а по итогу, глюки, фризы, текстуры вообще исчезают, зрители в воздухе висят, то прорисовываются трибуны, то нет, асфальт кусками на трассе исчезает. Думал на одной трассе, но нет, проехал на 3х на всех одно и тоже, очень сырая игра...