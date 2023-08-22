В Forza Motorsport появится знаменитая трасса Нюрбургринг

Чтобы отпраздновать присутствие на выставке gamescom в Кельне, Германия, разработчики Turn 10 объявили, что всемирно известная трасса Nürburgring GP будет доступна в Forza Motorsport при запуске 10 октября. Более того, в рамках плана по регулярному выпуску нового контента к игре после релиза, авторы подтвердили, что весной 2024 года появится легендарная Nordschleife протяженностью 12,9 миль (20,83 км). Обе трассы были полностью перестроены для Xbox Series X|S и ПК.
Сегодня также стали известны системные требования к ПК и открылись предзаказы.
Forza Motorsport дебютировует на ПК и Xbox Series X/S 10 октября 2023 года.