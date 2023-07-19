В новой Forza Motorsport на релизе не будет двух популярных гоночных режимов ©

Еще один проект игрового подразделения Microsoft демонстрирует не совсем здоровую тенденцию. По какой-то причине разработчики новой Forza Motorsport решили не включать в релизную версию два самых популярных режима игры. Как отмечают в студии Turn 10, команда не отказалась от них и собирается их включить в игру уже через контентные обновления.

В недавнем разговоре с журналистами креативный директор Forza Motorsport подтвердил, что в игре на старте не будет дрэг и дрифт гонок. Из-за чего разработчики решили отказаться от разнообразия в гонках, не совсем понятно. Руководитель разработки не стал вдаваться в детали такого решения, но пообещал исправить все с помощью регулярных обновлений. По его словам, разработка режимов дрэг и дрифт для Forza Motorsport начнется сразу после запуска проекта в октябре.

Некоторые пользователи в социальных сетях уже успели выразить свое разочарование. Пользователи опасаются, что релизная версия Forza Motorsport будет очень однообразной и не сможет похвастаться большим количеством контента. Среди инсайдеров бушует мнение, что такое решение было навязано руководством Microsoft, которое хотело выпустить гоночную игру, как можно быстрее.

Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября 2023 года на ПК и консолях Xbox Series.