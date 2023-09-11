В новом геймплейном ролике Forza Motorsport демонстрируются первые гонки в карьере и многое другое

Сегодня Microsoft и Turn-10 выпустили довольно обширное геймплейное видео своей будущей гоночной игры Forza Motorsport. В ролике показаны первые ранние гонки, в которых вам придется участвовать, когда вы начнете игру. Конечно, самая первая из них — это суперклассическая вымышленная трасса Кленовой долины, которая является основным продуктом сериала.
Вдобавок ко всему, мы также сможем увидеть гонки на трассе Хаконе и гоночной трассе Гранд-Оук, которые также являются вымышленными, несмотря на то, что Хаконе — это реальная локация в Японии. Интересно, что видео также показывает кастомизацию водителя и выбор исходного автомобиля, а также возможность проверить соперников перед гонкой.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.
Красивая! Выглядит, как улучшенный Project Cars 3 - с питлейном, и правильным интерфейсом - когда бонусы не навязываются к просмотру после каждого заезда, а тихонько копятся в уголке экрана.