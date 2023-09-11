на главную
об игре
Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 92 оценки

В новом геймплейном ролике Forza Motorsport демонстрируются первые гонки в карьере и многое другое

©
monk70
Новости

Сегодня Microsoft и Turn-10 выпустили довольно обширное геймплейное видео своей будущей гоночной игры Forza Motorsport. В ролике показаны первые ранние гонки, в которых вам придется участвовать, когда вы начнете игру. Конечно, самая первая из них — это суперклассическая вымышленная трасса Кленовой долины, которая является основным продуктом сериала.

Вдобавок ко всему, мы также сможем увидеть гонки на трассе Хаконе и гоночной трассе Гранд-Оук, которые также являются вымышленными, несмотря на то, что Хаконе — это реальная локация в Японии. Интересно, что видео также показывает кастомизацию водителя и выбор исходного автомобиля, а также возможность проверить соперников перед гонкой.

Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ЕвМи

Красивая! Выглядит, как улучшенный Project Cars 3 - с питлейном, и правильным интерфейсом - когда бонусы не навязываются к просмотру после каждого заезда, а тихонько копятся в уголке экрана.

0