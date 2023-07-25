В новом ролике Forza Motorsport продемонстрировали улучшенную физику шин

Перед тем как Turn 10 Studios официально анонсировала Forza Motorsport, она рассказала об измененной модели шин, системе подвески и многом другом, что позволило создать "совершенно иной" и "потрясающий опыт". Было даже заявлено, что физика шин в 48 раз лучше, чем в Forza Motorsport 7. В новом ролике разработчик продемонстрировал, как это работает.
При просмотре BAC Mono on Laguna Sec на старой модели при частоте обновления 60 Гц с одной точкой контакта наблюдаются скачки в реакции шин на различный рельеф, и ощущение не очень плавное. Новая модель на той же трассе и в том же повороте с тем же автомобилем имеет восемь точек контакта и работает с частотой 360 Гц. Деформация на различных поверхностях гораздо более естественна и реалистична - это большой шаг вперед.
Конечно, это только одна особенность, которая будет отличать Forza Motorsport от предшественников. Поклонники также могут ожидать трассировку лучей, новые функции доступности и режим карьеры Builders Cup. Гоночный симулятор выйдет 10 октября для Xbox Series X/S и ПК.