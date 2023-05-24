Forza Motorsport (2023) 2023 г.
7.8 66 оценок

В сеть попала обложка новой Forza Motorsport

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monk70
Новости

Согласно некоторым сообщениям в сети, похоже, что обложка Forza Motorsport могла просочиться в сеть раньше, чем ожидалось, через электронное письмо, отправленное подписчикам Xbox Game Pass.

Как сообщается в твите ниже, обложка Forza Motorsport будет соответствовать классическому стилю глав серии, с логотипом, который уже использовался ранее для этой новой части, и, прежде всего, с новым автомобилем на обложке, еще одним традиционным элементом для серии симуляторов от Turn 10.

Таким образом, на переднем плане в качестве символического автомобиля Forza Motorsport будет Cadillac GTP, за которым следует Corvette C8 e-ray. Очевидно, это не имеет большого значения, учитывая, что обложки серии обычно довольно анонимны, поскольку это гоночная игра, но это может еще раз продемонстрировать, насколько Forza Motorsport может быть близка к своему выпуску. Это также связано с тем, что она появилась в электронном письме, отправленном подписчикам Xbox Game Pass среди игр, которые появятся скоро.

Более точная информация должна появиться в ближайшее время, возможно, на Xbox Game Showcase, запланированного на 11 июня 2023 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
dwemer101

показалось прострит сперва

2
bysaturn

Есть такие ощущения

1
JohnTornton

да хоть 20 обложек, всё равно это тупой конвейер

-6