В сеть попала обложка новой Forza Motorsport ©

Согласно некоторым сообщениям в сети, похоже, что обложка Forza Motorsport могла просочиться в сеть раньше, чем ожидалось, через электронное письмо, отправленное подписчикам Xbox Game Pass.

Как сообщается в твите ниже, обложка Forza Motorsport будет соответствовать классическому стилю глав серии, с логотипом, который уже использовался ранее для этой новой части, и, прежде всего, с новым автомобилем на обложке, еще одним традиционным элементом для серии симуляторов от Turn 10.

Таким образом, на переднем плане в качестве символического автомобиля Forza Motorsport будет Cadillac GTP, за которым следует Corvette C8 e-ray. Очевидно, это не имеет большого значения, учитывая, что обложки серии обычно довольно анонимны, поскольку это гоночная игра, но это может еще раз продемонстрировать, насколько Forza Motorsport может быть близка к своему выпуску. Это также связано с тем, что она появилась в электронном письме, отправленном подписчикам Xbox Game Pass среди игр, которые появятся скоро.

Более точная информация должна появиться в ближайшее время, возможно, на Xbox Game Showcase, запланированного на 11 июня 2023 года.