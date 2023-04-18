Forza Motorsport (2023) Весна 2023
7.7 62 оценки

В сеть просочилось изображение новой Forza Motosport

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Gruz_
Новости

Microsoft должна представить Forza Motorsport в начале июня. А в начале года игру Turn 10 Studios протестировало большее количество игроков, и один из них решил поделиться скриншотом - снимок вызвал весьма неоднозначные мнения среди поклонников IP.

На Reddit появился загадочный скриншот, на котором якобы представлена Forza Motorsport, но качество игры вызвало неоднозначные мнения - некоторые участники не поверили, что так выглядит игра, предназначенная только для Xbox Series X|S и ПК.

Однако Том Хендерсон в Insider Gaming подтвердил, что представленные материалы действительно взяты из последней игры Microsoft - журналист получил подтверждение от двух источников, которые предоставили ему доказательства того, что скриншот был сделан во время многопользовательского стресс-теста игры 9 февраля 2023 года.

Ситуацию с утечкой прокомментировал Klobrille, который показал, как на самом деле выглядит игра на данный момент:

Нет необходимости делиться скриншотами незавершенных испытаний. Вот как выглядит новая Forza Motorsport.
Нет необходимости делиться скриншотами незавершенных испытаний. Вот как выглядит новая Forza Motorsport.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
SoRaS3

Главное боты. Верните ИИ, хотя бы из FM4.

1
GALAHAD4651
Верните ИИ, хотя бы из FM4.

Кстати самая лучшая часть FM4!

1
SoRaS3 GALAHAD4651

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