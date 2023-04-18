В сеть просочилось изображение новой Forza Motosport ©

Microsoft должна представить Forza Motorsport в начале июня. А в начале года игру Turn 10 Studios протестировало большее количество игроков, и один из них решил поделиться скриншотом - снимок вызвал весьма неоднозначные мнения среди поклонников IP.

На Reddit появился загадочный скриншот, на котором якобы представлена Forza Motorsport, но качество игры вызвало неоднозначные мнения - некоторые участники не поверили, что так выглядит игра, предназначенная только для Xbox Series X|S и ПК.

Однако Том Хендерсон в Insider Gaming подтвердил, что представленные материалы действительно взяты из последней игры Microsoft - журналист получил подтверждение от двух источников, которые предоставили ему доказательства того, что скриншот был сделан во время многопользовательского стресс-теста игры 9 февраля 2023 года.

Ситуацию с утечкой прокомментировал Klobrille, который показал, как на самом деле выглядит игра на данный момент: