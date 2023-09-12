В сети появилось сравнение графики Forza Motorsport и Forza Motorsport 7

С момента выхода Forza Motorsport 7 прошло немало времени, которое Turn 10 Studios не потратила впустую. Сегодня первые журналисты поделились своими впечатлениями от игрового процесса, а также мы смогли посмотреть более длинные кадры, демонстрирующие гонку во всей красе.
Turn 10 Studios решила вернуться к истокам с новой частью, чтобы расширить и обеспечить новое качество движка — ведь изменения должны коснуться не только визуальной сферы игры, но и прежде всего геймплея. Игроки получат разнообразные поверхности, а также возможность систематически улучшать свой автомобиль с помощью апгрейдов, что, как ожидается, скажется на впечатлениях от игры.
В сети появилось видео со сравнением Forza Motorsport и Forza Motorsport 7. Все графические улучшения новинки быстро бросаются в глаза, но не стоит забывать, что FM7 стартовала в 2017 году и была доступна на Xbox One и ПК, а сейчас её запустили на текущем поколении благодаря обратной совместимости.
Освещение лучше стало, тени у деревьев появились, остальное с лупой разглядывать надо
Тени лучше стали, деревья тоже + тени к ним. Ещё атмосферу (дымок, мини туман) с улучшенным освещением добавили. Отражения лучше, лучи делают дело свое. А вот детализацию машин мне лень разбирать, нет лупы
звуки столкновений машин в новой версии какие-то жёсткие.
Казалось бы пластиковый корветт, а удар слишком громкий, резкий, металлический.
Раньше видео снимали профессионалы,а сейчас...едет,там стукнулся,там по траве поехал,там в поворот не вошёл...дилетанты