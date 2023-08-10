В списке Forza Motorsport представлены восемь новых автомобилей Forza

Октябрьский запуск Forza Motorsport приближается с каждым днем, и разработчик Turn 10 Studios продолжает выпускать новые подробности о том, чего ожидать от гоночного симулятора. После недавнего подтверждения того, что игроки снова смогут участвовать в гонках на трассе Road American в предстоящей игре, разработчик также представил новую партию автомобилей.
Turn 10 показала, что в список гоночного симулятора добавлено несколько десятков автомобилей, охватывающих несколько производителей и несколько эпох. Из них восемь станут новыми представителями франшизы Forza Motorsport: Nissan Z 2023 года, Audi RS 3 Sedan 2020 года, Lexus RC F Track Edition 2020 года, Toyota GR Supra 2020 года, BMW Z4 Roadster 2019 года и BMW Z4 Roadster 2019 года. Nissan 370Z Nismo, Audi TT RS 2018 года и Alpine A110 2017 года. Ознакомьтесь с полным списком ниже.
Всего на старте Forza Motorsport будет представлено более 500 автомобилей, более 100 из которых будут совершенно новыми для франшизы.
Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series X/S и ПК.
Так стоп. Где приора на stage 2 ???
Приора кал калов даже stage 2.
Ну не скажи, а если приора да в баклажановом цвете? Это сразу же stage 3 получается!
А если спилить пружины, то это уже Stage 10.
И опять почти треть японского хлама.