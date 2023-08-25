В трейлерах Forza Motorsport представлены две классические трассы: Сильверстоун и Муджелло

Студия Turn10 Studios, входящая в состав Xbox Game Studios опубликовала два новых трейлера к своей грядущей гоночной игре Forza Motorsport, в которых показаны две трассы, которые будут доступны на релизе.
Первая трасса - это классический британский автодром Сильверстоун. Вторая трасса, возможно, не столь уникальна для своей страны (скорее всего, на эту роль подойдет Монца), но не менее классична - это Муджелло в Италии.
Муджелло - это Италия, а Италия - это Ferrari. Гоночный автомобиль Ferrari FXX-K Evo - это легкая путевка на верхнюю ступень подиума на этой классической итальянской трассе.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на Xbox Series X|S и ПК.
Не знаю насколько это способно завлечь, все же для многих это одно и тоже бетонное полотно, которое мало чем отличается от десятков других. Форза Хорайзен в этом плане интересней, позволяя кататься по городским и загородным улицам
Я помню Гранд Туризмо Спорт не покупал, потому что там мало трасс было буквально 5 известных. Взял Project cars и гонял в своё удовольствие, там известных более десятка.