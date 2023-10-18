Выпущен первый патч для Forza Motorsport, исправляет сбои, настраивает автомобили, улучшает физику мокрых шин

Turn10 выпустила первый крупный патч для своей последней гоночной игры Forza Motorsport. Согласно примечаниям к выпуску, это первое обновление исправляет ряд сбоев, настраивает множество автомобилей и улучшает физику мокрых шин.
Также стоит отметить, что это обновление содержит ряд исправлений многопользовательской игры. Например, он исправляет уязвимость в избранном многопользовательском режиме, из-за которой в определенных сценариях игрок мог указать невозможное время круга в таблице лидеров квалификации, войдя в квалификацию непосредственно из тренировки. Также решена проблема, из-за которой контроль над автомобилем не возвращался игроку после выхода из боксов в режиме избранной многопользовательской игры и начала одиночной гонки в режиме свободной игры.
Как всегда, Microsoft Store и Steam загрузят этот патч при следующем запуске их клиентов. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.