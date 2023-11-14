Выпущено второе крупное обновление Forza Motorsport

Turn10 выпустила второе крупное обновление для Forza Motorsport и опубликовала полный список изменений. Этот патч содержит ряд исправлений и настроек.
Вышло обновление 2 для Forza Motorsport с множеством исправлений, которые сделают игру более стабильной и уменьшат количество сбоев на всех платформах. Этот патч решает проблему, из-за которой шейдеры приходилось перекомпилировать каждый раз при запуске игры на чипах AMD. Также исправлен сбой, который мог произойти, если подключить наушники к передней панели.
Конечно, в этом обновлении также есть ряд исправлений игрового процесса. Оно решает проблемы с потерей прогресса или сохранением данных. Также исправлена проблема, из-за которой камера шаталась в начале гонки. Патч также устраняет уязвимость, связанную со сменой настройки автомобиля во время гонки. Кроме того, больше не придется застревать на бесконечном экране загрузки при сохранении быстрого обновления в режиме карьеры Builders Cup.
Также стоит отметить, что это последнее обновление исправляет ряд визуальных переходов между сценами. Также внесено исправление для руля Thrustmaster T248. Есть множество исправлений и настроек многопользовательской игры.
Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.
Ничего толком не поправили
Уже проверил?
ага проверил.Опять что налепили.Что случилось с дальностью прорисовки,ее итак не было,а стало еще хуже.Только запустил было DLSS и DLAA,в следующей гонке уже пропало длсс,появилось AMD FSR,которого не было.Трава на треках вообще как будто пропала.ОТражений как не было так и нет,все машины как будто матовые,при любой краске.Это на ультрах с РТХ 2к и 4К. RTX 4080 SSD скорость чтения больше 3500 мб.При этом опять начали слетать настройки как на старте
специально сегодня запускал до обновы мотоспорт,ФХ 4 и ФХ5, и даже в ФХ 4 графика лучше,картинка ярче четче,отражения без всяких ртх все отражается,диски шины,машины все четкое.В этой же сплошное мыло как будто с песочным фильтром.бесит.
Траву продадут в виде DLC ).
Топ обнова, не хера не поправили. HDR нормально не работает. Новый дизайн тачек завезли. П.С. Обещали около 200 исправлений, а по логу - около 30, и то, через одно место.