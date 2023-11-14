Выпущено второе крупное обновление Forza Motorsport

Turn10 выпустила второе крупное обновление для Forza Motorsport и опубликовала полный список изменений. Этот патч содержит ряд исправлений и настроек.

Вышло обновление 2 для Forza Motorsport с множеством исправлений, которые сделают игру более стабильной и уменьшат количество сбоев на всех платформах. Этот патч решает проблему, из-за которой шейдеры приходилось перекомпилировать каждый раз при запуске игры на чипах AMD. Также исправлен сбой, который мог произойти, если подключить наушники к передней панели.

Конечно, в этом обновлении также есть ряд исправлений игрового процесса. Оно решает проблемы с потерей прогресса или сохранением данных. Также исправлена проблема, из-за которой камера шаталась в начале гонки. Патч также устраняет уязвимость, связанную со сменой настройки автомобиля во время гонки. Кроме того, больше не придется застревать на бесконечном экране загрузки при сохранении быстрого обновления в режиме карьеры Builders Cup.

Также стоит отметить, что это последнее обновление исправляет ряд визуальных переходов между сценами. Также внесено исправление для руля Thrustmaster T248. Есть множество исправлений и настроек многопользовательской игры.

Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.