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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.8 100 оценок

Заезд от первого лица в новом геймплее Forza Motorsport

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butcher69
Новости

Авторы Forza Motorsport вновь демонстрируют свой гоночный симулятор в новом геймплейном ролике, опубликованном IGN и включающем семнадцать минут игрового процесса, снятого на Xbox Series X в графическом режиме 4K, 60 кадров в секунду.

Гоночная игра от Turn 10 в данном случае полностью представлена от первого лица, с видом из кабины пилота, для большей реалистичности.

Несомненно, и в этом случае визуальное погружение выполнено на достойном уровне, хотя некоторые решения разработчиков в отношении насыщенности и контрастности не вполне убедительны, что придает изображениям некую замыленность.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Radish12

Что за пересвет, у него че лобовое стекло белой пленкой затанированно?

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kuziaka799

Игра то халтура, даже миникарта и значок загрузки из прошлой части, зато так долго разрабатывали

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