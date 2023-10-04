Заезд от первого лица в новом геймплее Forza Motorsport

Авторы Forza Motorsport вновь демонстрируют свой гоночный симулятор в новом геймплейном ролике, опубликованном IGN и включающем семнадцать минут игрового процесса, снятого на Xbox Series X в графическом режиме 4K, 60 кадров в секунду.
Гоночная игра от Turn 10 в данном случае полностью представлена от первого лица, с видом из кабины пилота, для большей реалистичности.
Несомненно, и в этом случае визуальное погружение выполнено на достойном уровне, хотя некоторые решения разработчиков в отношении насыщенности и контрастности не вполне убедительны, что придает изображениям некую замыленность.
Что за пересвет, у него че лобовое стекло белой пленкой затанированно?
Игра то халтура, даже миникарта и значок загрузки из прошлой части, зато так долго разрабатывали