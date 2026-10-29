Forza Motorsport 4 получила неофициальную ПК-версию со статической рекомпиляцией, DLSS, FSR 3 и частотой до 240 FPS

Энтузиаст под ником i2kiselev выпустил версию 0.3.0 проекта FM4 Static Recomp — неофициального порта Forza Motorsport 4 для Windows, созданного с помощью статической рекомпиляции Xbox 360-версии игры. PowerPC-код оригинала заранее переводится и компилируется под x86-64, а графика выводится через Vulkan.

Одним из главных нововведений версии 0.3.0 стала поддержка DLSS, FSR 2 и FSR 3. Порт позволяет использовать апскейлинг до 1440p или 4K, а внутреннее разрешение можно повысить с оригинальных 1280×720 вплоть до 5120×2880.

Частота кадров регулируется в диапазоне от 60 до 240 FPS. При этом игровая логика сохраняет правильную скорость. Пользователям также доступны MSAA, FXAA, анизотропная фильтрация до 16x, настройка дальности детализации, улучшенные зеркала и возможность отключить размытие в движении, глубину резкости и загрязнение автомобилей.

На системе с Ryzen 7 5700X3D и GeForce RTX 4070 Ti SUPER в гонке Bernese Alps против 11 соперников FM4 Static Recomp 0.3.0 показала в среднем 233 FPS в 720p и 232 FPS в 1440p. Показатель 1% low составил 160 и 155 FPS соответственно.

Для сравнения, альтернативный проект hl360-forza4 версии 0.3.9 в тех же условиях показал 118 FPS в 720p и 1440p, 91 FPS в 4K и 51 FPS при 5120×2880. По словам автора FM4 Static Recomp, его версия также работает примерно в 2,3–2,6 раза быстрее Xenia Canary в аналогичном тесте.

Разработчик уже проверил World Tour, десятки гонок Event List, Free Play, Hot Lap, Test Drive, Autovista, фоторежим, повторы, гараж, тюнинг и сохранения. По его словам, офлайн-режимы работают без известных критических проблем, однако онлайн-функции и Kinect пока не поддерживаются.

Для запуска необходима собственная копия первого диска Forza Motorsport 4 версии 1.0 для PAL или США. Сам проект не распространяет файлы игры. В дальнейших планах разработчика — поддержка гоночных рулей, Linux-версия, совместимость с Project Forza Plus 4 и другими изданиями игры.