Состоялся релиз неофициального PC-порта Forza Motorsport 5

LoZazaMastro представил проект Race One Hub - неофициальный PC-порт гоночной игры Forza Motorsport 5, изначально выходившей эксклюзивно на Xbox One. Проект сделан на основе Azimuth для Forza Horizon 2 от разработчика Almost There Games.
Среди доступных опций: разрешения от 1080p до 8K, поддержка 30, 60 и 120 FPS, графические пресеты Original, Low, High и Ultra, сглаживание MSAA, вертикальная синхронизация и выбор между полноэкранным и оконным режимами.
Проект находится еще на ранней стадии и имеет некоторые недоработки: например меню карьеры может выглядеть тусклым после гонки - для исправления нужно вернуться к выбору режима и зайти в карьеру заново.
Сейчас проверил, а образа игры Forza Motorsport 5 на рутрекере нет.
Да нафига эта форза. Где Driveclub где Gran Turismo 7?
Driveclub хочу нативно.
Жадность клоунов наконец-то выходит им боком ? Наконец-то!!! Ждём после релиза новой ГТА на поставках быстрый перенос игры на ПК. Хотя, может странный персонаж додумается слить в сеть готовый образ ГТА для игры на ПК. Он ведь реально уверен, что блэкпук не может нанять киллеров для его ликвидации в виде постановочного выхода в окно и предсмертной записки.
А есть первая часть форзы интересно, я ещё 2-ю прохожу.