Состоялся релиз неофициального PC-порта Forza Motorsport 5

LoZazaMastro представил проект Race One Hub - неофициальный PC-порт гоночной игры Forza Motorsport 5, изначально выходившей эксклюзивно на Xbox One. Проект сделан на основе Azimuth для Forza Horizon 2 от разработчика Almost There Games.

Среди доступных опций: разрешения от 1080p до 8K, поддержка 30, 60 и 120 FPS, графические пресеты Original, Low, High и Ultra, сглаживание MSAA, вертикальная синхронизация и выбор между полноэкранным и оконным режимами.

Проект находится еще на ранней стадии и имеет некоторые недоработки: например меню карьеры может выглядеть тусклым после гонки - для исправления нужно вернуться к выбору режима и зайти в карьеру заново.