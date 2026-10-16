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Forza Motorsport 5 22.11.2013
Симулятор
8.2 193 оценки

Состоялся релиз неофициального PC-порта Forza Motorsport 5

AceTheKing AceTheKing

LoZazaMastro представил проект Race One Hub - неофициальный PC-порт гоночной игры Forza Motorsport 5, изначально выходившей эксклюзивно на Xbox One. Проект сделан на основе Azimuth для Forza Horizon 2 от разработчика Almost There Games.

Среди доступных опций: разрешения от 1080p до 8K, поддержка 30, 60 и 120 FPS, графические пресеты Original, Low, High и Ultra, сглаживание MSAA, вертикальная синхронизация и выбор между полноэкранным и оконным режимами.

Проект находится еще на ранней стадии и имеет некоторые недоработки: например меню карьеры может выглядеть тусклым после гонки - для исправления нужно вернуться к выбору режима и зайти в карьеру заново.

ПК 15
42
49
Комментарии:  49
Ваш комментарий
Menter5000

Сейчас проверил, а образа игры Forza Motorsport 5 на рутрекере нет.

6
pantogamr34

Да нафига эта форза. Где Driveclub где Gran Turismo 7?

6
Zeus67

Driveclub хочу нативно.

5
Romutis

Жадность клоунов наконец-то выходит им боком ? Наконец-то!!! Ждём после релиза новой ГТА на поставках быстрый перенос игры на ПК. Хотя, может странный персонаж додумается слить в сеть готовый образ ГТА для игры на ПК. Он ведь реально уверен, что блэкпук не может нанять киллеров для его ликвидации в виде постановочного выхода в окно и предсмертной записки.

3
James16rus

А есть первая часть форзы интересно, я ещё 2-ю прохожу.

1
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