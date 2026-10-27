Лаунчер Azimuth получил крупное обновление: добавлена поддержка Forza Horizon 3, Forza Motosport 5 и Forza Motorsport 6

Проект Azimuth, позволяющий запускать консольные версии серии Forza на PC, получил крупное обновление 1.0. Теперь движок поддерживает сразу три новые игры - Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 и Forza Horizon 3.

Стоит отметить, что Forza Horizon 3 ранее итак официально выходила на PC, но в виде UWP-приложения. В отличии от официального порта, версия для Azimuth умеет работать на других операционных системах, в том числе Linux. Forza Motorsport 6 ранее тоже выходила на PC, но это была сильно урезанная версия Apex - теперь PC-игроки получили полноценную игру.

Каждая из игр получила те же возможности, что и Forza Horizon 2: настройку разрешения, суперсэмплинг, произвольные соотношения сторон, частоту кадров выше консольной, графические пресеты, расширенные настройки, выбор языка текста и озвучки, а также поддержку HDR.

Помимо новых игр, в Azimuth появился переработанный лаунчер, одинаково удобный для геймпада и мыши и адаптированный под любые формы экрана. В лаунчере доступны галерея снимков из фоторежима, сохранения с резервным копированием в одно нажатие и профиль.

Отдельно стоит отметить систему наград за лояльность: Forza Motorsport 6 может считывать сохранения Forza Motorsport 5 и Forza Horizon 2, а Forza Horizon 3 - сохранения всех трёх предыдущих игр, как это было на консолях. Также добавлена экспериментальная поддержка гоночных рулей через DirectInput с обратной связью, H-образными переключателями передач и ручником.

Производительность Azimuth выросла до 40%, а количество подтормаживаний снизилось. Новые текстуры теперь отображаются в отдельном потоке, а необходимая память готовится заранее, поэтому въезд в новую область больше не приводит к задержке кадра. Переработана синхронизация кадров: игра сама ждёт дисплея, ставя в очередь один кадр вместо двух.

Кроме того, улучшена работа с памятью и кэшами, а сообщения об ошибках теперь указывают, с чем именно связана проблема. Исправлен ряд недочётов, включая артефакты на встроенной графике Intel, зависание указателя мыши, проблемы со звуком при смене устройства вывода и два редких вылета.