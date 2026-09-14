Раскрыли дату выхода первого крупного дополнения Harvest Festival для градостроительного симулятора Foundation

Разработчики из независимой студии Polymorph Games официально объявили точную дату релиза Harvest Festival — первого масштабного дополнения для своего средневекового градостроительного симулятора Foundation. Долгожданное контентное расширение поступит в продажу 8 октября 2026 года в цифровом магазине Steam, где пользователи уже могут добавить новинку в свой список желаемого. Авторы тепло поблагодарили игровое сообщество за длительное ожидание и поддержку, отметив, что виртуальному урожаю потребовалось немного дополнительного времени для полноценного созревания.

Главным нововведением грядущего расширения станет значительное расширение сельскохозяйственных возможностей для развития поселения. Игроки смогут засаживать пышные фруктовые сады, выращивать новые виды выносливых аграрных культур, а также заниматься полноценным животноводством, разводя кур, свиней и гусей. Появление свежего сырья позволит строителям расширить производственные цепочки, открыть новые кулинарные рецепты и разнообразить рацион местных жителей.

Помимо развития фермерского хозяйства, пользователям предстоит возводить специальные праздничные площади для проведения масштабных народных гуляний. Игрокам необходимо самостоятельно подготавливать торжества для крестьян, обеспечивая их разнообразной едой, напитками и зрелищными развлечениями. Постепенно развивая размах ярмарки, скромный деревенский праздник можно будет превратить в грандиозный фестиваль, достойный визита самого короля.

Создатели с нетерпением ждут момента, когда средневековые деревни пользователей оживут благодаря новым механикам и пышным празднованиям.