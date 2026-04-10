Разработчики анонсировали первое крупное дополнение - Foundation: Harvest Festival

С момента выхода полной версии игры были разные исправления ошибок. Polymorph Games решили, что стоит привнести в игру что-то новое. Само дополнение выйдет летом 2026-го года.

Что ждет вас в Foundation: Harvest Festival?

Задумываясь о будущем нашей игры, мы сосредоточились на том, что можно считать основой жизни в Средневековье – и это, конечно, земля. Любое поселение в те времена жило сельским хозяйством, и нам захотелось дать вам больше возможностей влиять на то, как ваша деревня обеспечивает себя. Это и домашняя живность, и сад, и огород, и многое другое...

В этом DLC представлено новое сюжетное событие – праздник урожая. Жители деревни смогут вздохнуть полной грудью и вспомнить, что в жизни, помимо работы, есть место для радости и веселья.

Новые способы насытить королевство

Harvest Festival DLC привносит в экономику поселения новые возможности ведения хозяйства:

Подворье: Разнообразьте свое хозяйство, разводя кур, свиней и гусей , и получайте новые ресурсы для мастерских и рынков.

Разнообразьте свое хозяйство, разводя , и получайте новые ресурсы для мастерских и рынков. Сады : Высаживайте красивые рощи и собирайте яблоки, сливы и фундук .

: Высаживайте красивые рощи и собирайте . Огороды : Выращивайте больше разных овощей , чтобы у селян никогда не пустели кладовые.

: Выращивайте больше разных , чтобы у селян никогда не пустели кладовые. Новые мастерские для переработки ресурсов – в том числе сидроварня и сушильная печь .

и . Новая система рецептов для мастерских позволит вам менять производственные цепочки. К примеру, теперь на скотобойне можно получать из свиней мясо и сало.

Новое сюжетное событие – праздник урожая

Трактир будет значительно улучшен и к нему добавится пристройка – ярмарочная площадь. Здесь вы сможете организовывать грандиозные торжества, угощать селян сытными блюдами, напитками и любоваться выступлениями специально нанятых артистов.

С технической точки зрения, этот DLC являет собой значительную эволюцию возможностей игры. Новая система позволяет нам внедрять спонтанные события, меняющие привычный темп жизни поселения. И праздник урожая – это лишь первая ласточка. Добавив к трактиру ярмарочную площадь, вы создадите важное место для селян. Вся округа сможет собираться там, чтобы праздновать и веселиться.

Кое-что для всех и каждого

К тому же, Polymorph Games не забывают и об основной игре. Вместе с DLC выйдет бесплатное обновление для всех игроков, которое вернет в игру один полюбившийся фанатам строительный набор.

Разработчики не сообщают, что это за строительный набор, но говорят, что новые строительные элементы добавят престижа и архитектурного изящества любимому монументу.

Ранее многим недоставало улучшенных визуальных эффектов – теперь они обновлены и готовы занять достойное место в основной игре.

Foundation: Harvest Festival выходит летом 2026 года.

