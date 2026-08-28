FOUNTAINS выйдет на консолях 17 сентября вместе с крупным DLC Shattered Shape

Action RPG в стиле Souls FOUNTAINS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Switch 17 сентября. В тот же день разработчик Джон Пайуэлл и издатель Crunching Koalas выпустят дополнение Shattered Shape, которое расширит игру новыми локациями, противниками, оружием и сюжетным контентом.

FOUNTAINS впервые появилась на ПК через Steam в декабре 2024 года. Игра предлагает исследовать единый взаимосвязанный мир, выполненный в духе Metroidvania: новые способности и инструменты позволяют постепенно открывать ранее недоступные участки огромного лабиринта.

Игроку предстоит взять под управление загадочного незнакомца в капюшоне, заключённого в тюрьму жестоким режимом. Чтобы выбраться на свободу, герой должен исследовать раздираемую войной империю и постепенно раскрывать её тайны.

Основой FOUNTAINS остаются напряжённые сражения, где противники способны серьёзно наказать за неосторожность. Боевая система делает акцент на точности и быстрой реакции, а настраиваемая сложность позволяет изменить интенсивность испытаний. Дополняет приключение система онлайн-сообщений, благодаря которой игроки могут оставлять друг другу подсказки — или намеренно отправлять других по ложному следу.

Вместе с консольным релизом выйдет Shattered Shape. Дополнение отправит героя в Южные Вайнленды — заброшенный и крайне опасный регион Единого Королевства. Там появятся новые подземелья, испытания и противники, включая различных монстров и сверхъестественных существ.

Для исследования Вайнлендса игрок получит новый арсенал. В DLC появятся магические мечи, мистические инструменты, новые способности и уникальные комплекты брони. Кроме того, путешествие позволит глубже разобраться в пророчестве Узурпатора и встретить новых персонажей, связанных с историей региона.

Таким образом, 17 сентября FOUNTAINS получит не просто консольные версии, а полноценное расширение приключения. Для поклонников Soulslike сочетание взаимосвязанного мира, исследования и нового контента выглядит вполне весомой причиной вернуться в мрачное Единого Королевство.