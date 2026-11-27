Издатель Crunching Koalas выпустил соулслайк-метроидванию FOUNTAINS. Вместе с игрой стало доступно дополнение Shattered Shape с новыми врагами, оружием и таинственными землями.

События разворачиваются в охваченной войной империи. Герою предстоит сбежать от пленителей, раскрыть секреты мира и пробиться через взаимосвязанные локации.

Игра предлагает требовательные сражения, в которых важны навыки владения оружием и точность действий.

FOUNTAINS уже доступна на PlayStation 5.