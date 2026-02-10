ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Foxhole 27.07.2017
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, MMO
7.1 53 оценки

Foxhole получил масштабное обновление Airborne

IKarasik IKarasik

Foxhole получил одно из крупнейших обновлений за всю историю — Airborne. Оно добавляет полноценные воздушные бои, интегрируя авиацию с наземными и морскими сражениями, превращая игру в единое многослойное поле боя. Игроки теперь могут создавать эскадрильи разведчиков, истребителей и бомбардировщиков, участвовать в воздушных боях, бомбардировках и диверсиях против линий снабжения. Каждое звено экипажа управляется живым игроком, а самолёты получили детализированную систему повреждений: отдельные узлы техники можно вывести из строя, снижая боевые возможности до ремонта.

Появились парашютные десанты, позволяющие высаживаться в тылу врага и разрушать его инфраструктуру. Наземные силы получили новые средства ПВО для защиты баз и маршрутов снабжения, а для успешных воздушных операций важна координация с наземными командами и поддержка разведки.

Мир Foxhole получил графический апгрейд, а карта расширена почти на 25%, включая новые острова и морские регионы. Флот пополнился новыми кораблями — от минных катеров и лёгких транспортников до боевых и осадных судов. Главная новинка — авианосцы, позволяющие запускать самолёты прямо с моря и наносить удары с любой точки океана.

Вместе с обновлением вышло юбилейное издание Foxhole Supporters Edition, посвящённое 10-летию игры. Оно включает внутриигровой значок поддержки, тематические стили, цифровой артбук с комментариями разработчиков, саундтрек и эксклюзивные обои. Обновление Airborne уже доступно, а полный список изменений опубликован в официальных патчноутах.

1
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий