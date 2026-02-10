Foxhole получил масштабное обновление Airborne

Foxhole получил одно из крупнейших обновлений за всю историю — Airborne. Оно добавляет полноценные воздушные бои, интегрируя авиацию с наземными и морскими сражениями, превращая игру в единое многослойное поле боя. Игроки теперь могут создавать эскадрильи разведчиков, истребителей и бомбардировщиков, участвовать в воздушных боях, бомбардировках и диверсиях против линий снабжения. Каждое звено экипажа управляется живым игроком, а самолёты получили детализированную систему повреждений: отдельные узлы техники можно вывести из строя, снижая боевые возможности до ремонта.

Появились парашютные десанты, позволяющие высаживаться в тылу врага и разрушать его инфраструктуру. Наземные силы получили новые средства ПВО для защиты баз и маршрутов снабжения, а для успешных воздушных операций важна координация с наземными командами и поддержка разведки.

Мир Foxhole получил графический апгрейд, а карта расширена почти на 25%, включая новые острова и морские регионы. Флот пополнился новыми кораблями — от минных катеров и лёгких транспортников до боевых и осадных судов. Главная новинка — авианосцы, позволяющие запускать самолёты прямо с моря и наносить удары с любой точки океана.

Вместе с обновлением вышло юбилейное издание Foxhole Supporters Edition, посвящённое 10-летию игры. Оно включает внутриигровой значок поддержки, тематические стили, цифровой артбук с комментариями разработчиков, саундтрек и эксклюзивные обои. Обновление Airborne уже доступно, а полный список изменений опубликован в официальных патчноутах.