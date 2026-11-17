Разработчики Foxhole представили Update 68 под названием Engines of War. Масштабное обновление выйдет 7 декабря 2026 года и добавит новую технику, вооружение и возможности для сражений на суше, в море и воздухе.

Одним из главных нововведений станут лёгкие подводные лодки, которые позволят большему количеству игроков участвовать в подводных сражениях. Для борьбы с ними появятся специальные патрульные катера с гидролокаторами и глубинными бомбами.

Авиация также получит пополнение: одна из сторон обзаведётся штурмовиком с ракетами для атак по бронетехнике, а другая получит торпедоносец для борьбы с вражескими кораблями.

Среди других нововведений:

Радиопомехи: специальные мотоциклы смогут подавлять разведывательные системы противника.

специальные мотоциклы смогут подавлять разведывательные системы противника. Зенитные танки: новые боевые машины получат ракетное вооружение для борьбы с авиацией.

новые боевые машины получат ракетное вооружение для борьбы с авиацией. Новая инженерная техника: бетонные грузовики позволят быстрее возводить укрепления.

бетонные грузовики позволят быстрее возводить укрепления. Новые укрепления: появится бункер с противотанковой пушкой, способной вести круговой обстрел.

появится бункер с противотанковой пушкой, способной вести круговой обстрел. Пехотное вооружение: новые противотанковые гранатомёты, миномёт и усиленная броня для полевых медиков.

Разработчики также подготовили ряд улучшений качества жизни. Например, появится возможность переключать непрерывное выполнение действий, чтобы больше не приходилось постоянно удерживать кнопку мыши при строительстве, сборе ресурсов и ремонте. Корабли получат систему управления скоростью по аналогии с самолётами, а на карте появятся дополнительные обозначения техники и союзников.

Engines of War станет 68-м обновлением Foxhole и завершит программу обновлений на 2026 год. Все нововведения будут бесплатными для владельцев игры.