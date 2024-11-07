MMO Foxhole в следующем году получит дополнение Airborne, а уже в ноябре получит крупное обновление посвященное пехоте

В 2025 году многопользовательский симулятор войны Foxhole, разработанный студией Siege Camp, получит крупное обновление Airborne, которое добавит в игру воздушные бои. Но уже 18 ноября игра пополнится новым контентом с релизом обновления «Пехота», которое значительно изменит геймплей для пехотных подразделений.

Обновление «Пехота» ориентировано на командную тактику, делая бои ещё более глубокими и реалистичными. В рамках обновления будут добавлены механики подавления, новая система ношения оружия и переработанная выносливость, что улучшит взаимодействие между игроками на поле боя. В список изменений также войдут новые противотанковые средства, ближний бой, обновленные роли медиков, возможность разгрузки оборудования и новые автомобили. Все эти нововведения направлены на создание более аутентичного опыта для пехоты, который повысит её эффективность и стратегическую значимость.

Подробности и контент дополнения Airborne разработчики раскроют ближе к запуску, но уже известно, что он привнесёт новый слой стратегий для тех, кто желает вести бой не только на земле, но и в воздухе.