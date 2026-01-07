FPS Quest - шутер от первого лица, где количество кадров в секунду напрямую связано со здоровьем персонажа

Разработанный компанией Farlight Games Industry, FPS Quest сочетает в себе элементы экшена и шутера, предлагая уникальный геймплей с замедлением времени и элементами экшен-рогалика. Игра ориентирована на одиночное прохождение, предоставляя захватывающий опыт борьбы за выживание в постоянно меняющемся мире.

Оригинальный шутер от первого лица, FPS Quest - смелый вызов всем традициям жанра. Ваше здоровье — это уровень FPS. Каждый промах, ошибка или неправильное решение неумолимо снижают производительность, и игра начинает разрушаться на глазах. Выживание здесь требует постоянной оптимизации и импровизации.

Чтобы остаться в живых, вам придется буквально разбирать мир на части, снижая графику стен, врагов и даже оружия, удаляя колонны, двери, потолки и пол. Все средства хороши для того, чтобы вырвать драгоценные кадры в секунду. Но будьте осторожны: слишком активное вмешательство может сделать мир более опасным, запутанным или просто абсурдным. Оптимизация всегда сопряжена с риском.

По мере продвижения вы будете получать скрипты — уникальные способности, которые позволят вам использовать FPS в своих интересах. Контролируйте FPS с помощью колесика мыши, жертвуя температурой для замедления времени как в динамическом bullet time или, наоборот, ускоряя игру. Исследуйте пересобранные уровни, сражайтесь с все более глючными врагами и выбирайте между новыми настройками, глобальными улучшениями или альтернативным оружием после каждого уровня.

В FPS Quest ваши решения влияют не только на боевую мощь, но и на состояние самой игры. Вам предстоит решать, на чьей стороне сражаться: отчаянных разработчиков Patch Engine, стремящихся сохранить мод живым, антимонетизационную группировку Out-of-bounds, хранителей оригинального видения Custodians или сломанный AI Null Process, который просто хочет, чтобы вы прекратили прогрессировать.

Dungeon Lord — чрезмерно заботливым AI, который пытается "помочь", удаляя препятствия, хотя иногда это только ухудшает ситуацию. FPS Quest — это постоянная борьба с игрой, ее производительностью и её собственными правилами. Иногда вашим главным врагом становится не демон или скелет, а ваш собственный FPS. Возможно придется снижать графику ради выживания, создавать глюки для прогресса, разрушать игру, чтобы остаться в живых.

Даты выхода у FPS Quest пока нет.