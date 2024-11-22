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Fractured Online 15.09.2022
Экшен, Ролевая, Тактика, MMO, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези, Открытый мир, Песочница
6.3 51 оценка

MMORPG Fractured Online стала бесплатной и доступна всем желающим

RedDay13
Новости

Dynamight Studios объявила о том, что MMORPG с элементами песочницы Fractured Online отныне распространяется по модели Free-to-Play. Игру можно скачать бесплатно через сервис Steam и оценить весь доступный контент.

Как объяснили разработчики Fractured Online, причина смены бизнес-модели заключается в низкой стоимости ($15), которая не приносила значительных доходов. Кроме того, необходимость платить за игру выступало барьером для привлечения новых пользователей, что усложняло конкуренцию с бесплатными проектами.

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