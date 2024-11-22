MMORPG Fractured Online стала бесплатной и доступна всем желающим

Dynamight Studios объявила о том, что MMORPG с элементами песочницы Fractured Online отныне распространяется по модели Free-to-Play. Игру можно скачать бесплатно через сервис Steam и оценить весь доступный контент.

Как объяснили разработчики Fractured Online, причина смены бизнес-модели заключается в низкой стоимости ($15), которая не приносила значительных доходов. Кроме того, необходимость платить за игру выступало барьером для привлечения новых пользователей, что усложняло конкуренцию с бесплатными проектами.