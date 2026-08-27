Бесплатный шутер FragPunk не умер и готовит новый сезон

После релиза игра теряла игроков. Многие до сих пор считают, что проект мёртв, хайп сошёл на нет, а разработчики не слышат сообщество. Но шестой сезон меняет правила.

Это не обычное обновление и не очередной боевой пропуск. Это смена курса. Bad Guitar Studio наконец учла пожелания аудитории и перестраивает FragPunk под его изначальную идею.

Игра становится Shooter Playground. Здесь хаос и удовольствие важнее погони за схожестью с серыми тактическими шутерами.

Что нового в игре:

​Боевой пропуск «Генерал Дальней Звезды» с новыми скинами на лансеров и оружие. В этот раз разработчики уделили особое внимание виду скинов от первого лица. Скины вышли качественными.

Режим «Зеркальный бой». Вы сражаетесь с собственной копией. За выполнение заданий дают награды.

Переработка фрагмент-карт. Убрали больше ста карт, которые мешали балансу. Оставшиеся забалансили. Стоимость более пятидесяти карт изменили.

Баланс лансеров. Слегка усилили Ягуара, Нитро и Сонар.

Ежедневные награды за вход. Бесплатные скины, монеты глюнита, стикеры и много чего ещё.

В мировом чате добавили автоматический перевод сообщений на ваш язык.

Самое главное изменение.

Игра больше не позиционирует себя как соревновательный шутер. Разработчики перестали догонять Valorant и CS. Они делают то, что у них получается лучше всего, а именно безумный и непредсказуемый экшен.

Креативный директор сказал: «Если мы попытаемся быть слишком серьёзными, мы проиграем». В 6м сезоне игра полностью изменится.

Дайте игре второй шанс, она этого заслуживает.

Удачных каток!