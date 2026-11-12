FragPunk меняет направление: режим Farlands превращает тактический шутер в площадку для экспериментов

5 ноября в FragPunk стартовал бета-тест Farlands — нового режима, в котором игрокам предстоит стать курьерами и отправиться на поиски ценной добычи. По своей основе он напоминает extraction-шутеры, но предлагает несколько необычных решений, заметно отличающих его от привычных представителей жанра.

Главное отличие Farlands — серверная модель. Перед началом игры пользователи собирают снаряжение, выбирают подходящий сервер и отправляются исследовать карту. При этом здесь нет привычного ограничения по времени, а добыча периодически появляется заново. Это позволяет не торопиться с выполнением заданий и доставок, самостоятельно выбирать занятия и исследовать разные уголки игрового мира. Найденные предметы можно не только собирать, но и продавать — их ценность зависит от редкости.

У серверов есть собственные правила и условия доступа. Одни рассчитаны на игроков, предпочитающих спокойное исследование: там действует PvE, противники слабее, а окружающая среда не представляет серьёзной угрозы. Другие предлагают более суровые условия — активное PvP, усиленных противников под управлением ИИ, опасную погоду и повышенный уровень сложности. Сами серверы периодически открываются и закрываются с интервалом в несколько реальных суток.

Впрочем, Farlands пока находится на стадии тестирования и не лишён технических недочётов. В частности, вопросы вызывает передвижение: подъём по склонам и перемещение во время перестрелок иногда сопровождаются задержками. При этом разработчики уже занялись исправлением проблем. 12 ноября Bad Guitar Studio выпустила обновление, в котором устранила более 70 ошибок нового режима. Это не гарантирует, что все недочёты исчезнут в ближайшее время, но показывает, что Farlands продолжает получать поддержку.

Для FragPunk такой эксперимент может оказаться важнее, чем просто появление ещё одного игрового режима. Изначально проект вышел в 2025 году как тактический шутер с матчами 5 на 5 и фирменной механикой «Битвы осколков». Однако Bad Guitar Studio недавно объявила о намерении развивать игру в направлении Shooter Playground — своеобразной площадки, где разработчики смогут экспериментировать с разными форматами и игровыми идеями.

Farlands выглядит одним из первых заметных шагов в этом направлении. Вместо попытки конкурировать с другими тактическими шутерами FragPunk постепенно расширяет собственную формулу, предлагая игрокам альтернативные способы взаимодействия с игровым миром. Удастся ли разработчикам превратить эту идею в полноценную долгосрочную концепцию, покажет дальнейшее развитие режима.