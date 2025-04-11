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FragPunk 07.03.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5.4 47 оценок

Разработчики FragPunk определились с датой консольного релиза и готовят подарки для терпеливых игроков

Lunersun Lunersun

Bad Guitar Studio определилась с тем, когда всё-таки выпустит свой фритуплейный шутер FragPunk на консолях. Изначально игру собирались выкатить на PS5 и Xbox Series S/X одновременно с ПК, но что-то пошло не так, и консольные версии пришлось отложить.

Консольный релиз соревновательного free-to-play шутера FragPunk задержится

Разработчики не забыли оптимизировать консольные версии — добавили нормальное управление для геймпадов, систему кросс-прогресса и помощь в прицеливании. А поскольку консольщики пропустили старт, им выдадут все награды, которые они могли бы получить с момента запуска, включая бонусы из временных ивентов первого сезона. Купившим Pioneer Bundle на консолях вообще обещают какие-то дополнительные подарки.

FragPunk доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series уже 29 апреля. На ПК игра вышла ещё 6 марта и, вроде как, неплохо себя чувствует — 73% положительных отзывов в Steam.

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