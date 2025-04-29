Создатели FragPunk выпустили игру на консолях и уверяют, что теперь геймпад не уступает мыши и клавиатуре

Условно-бесплатный PvP-шутер FragPunk, который с марта этого года развлекает ПК-геймеров своими матчами 5 на 5, наконец-то доехал до консолей. Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series S/X теперь тоже могут оценить, что там разработчики такого интересного сделали. Изначально консольную версию хотели выпустить вместе с компьютерной, но что-то пошло не так.

За столь долгое ожидание консольщикам решили дать подарков. В том числе какие-то особые награды в рамках первого сезона, который, кстати, уже вовсю идёт — несколько недель назад стартовал, а на днях в нём даже началась вторая глава.

Кстати, FragPunk поддерживает полный кроссплатформенный мультиплеер между всеми платформами. Причём на консолях есть «улучшенная помощь при прицеливании», которая должна свести к минимуму разницу между игрой на геймпаде и на мышке с клавиатурой.