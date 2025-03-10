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FragPunk 07.03.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.6 29 оценок

Steam-игроки массово ринулись проверять шутер, где можно нести яйца: FragPunk уже собрал 114 тысяч человек

Lunersun
Новости

Условно-бесплатный шутер FragPunk сумел привлечь внимание геймеров — на первых выходных после релиза его онлайн в Steam почти достиг 114 тысяч пользователей. Для проекта с довольно скромной рекламной кампанией это весьма неплохой показатель, хотя говорить о долгосрочном успехе пока рановато.

Суть FragPunk в командных боях 5 на 5, примерно как в Valorant, но с интересной особенностью — фрагмент-картами, которые меняют правила прямо во время матча. Хотите помочь товарищу бежать быстрее? Просто стреляйте в него. Нужно подлечиться? Присядьте, снесите яйцо и съешьте его. Всего в игре есть больше 150 всяких безумных карт.

Пока игра вышла только на ПК, а с консольными версиями вышла заминка — разработчики отложили релиз на PS5 и Xbox Series на неопределённый срок из-за каких-то технических проблем.

Консольный релиз соревновательного free-to-play шутера FragPunk задержится
-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
UnsophisticatedEleazar

Условно бесплатная = донатная помойка.

Фу

4
JeSiRoL

Типичная параша. Которая умрет спустя пол года.

1
Dellinger

очередной шлак

0
Kalaka Whitewing

Очередная ге(ро)йская дрочильня со всратым визуалом, которую никто не просил.

-1
AndralStormborn

Фу такое играть, зашквар

-2
Лидер 666

мне нравится, типы снизу хейтят т.к скилла нету, в игру без него никак, без скилла это в одиночны на самой низкой сложности, как вы любите xD

-5
darksmit

слишком жирно.
игра максимально казуальная

-1