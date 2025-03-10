Steam-игроки массово ринулись проверять шутер, где можно нести яйца: FragPunk уже собрал 114 тысяч человек

Условно-бесплатный шутер FragPunk сумел привлечь внимание геймеров — на первых выходных после релиза его онлайн в Steam почти достиг 114 тысяч пользователей. Для проекта с довольно скромной рекламной кампанией это весьма неплохой показатель, хотя говорить о долгосрочном успехе пока рановато.

Суть FragPunk в командных боях 5 на 5, примерно как в Valorant, но с интересной особенностью — фрагмент-картами, которые меняют правила прямо во время матча. Хотите помочь товарищу бежать быстрее? Просто стреляйте в него. Нужно подлечиться? Присядьте, снесите яйцо и съешьте его. Всего в игре есть больше 150 всяких безумных карт.

Пока игра вышла только на ПК, а с консольными версиями вышла заминка — разработчики отложили релиз на PS5 и Xbox Series на неопределённый срок из-за каких-то технических проблем.