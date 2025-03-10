Steam-игроки массово ринулись проверять шутер, где можно нести яйца: FragPunk уже собрал 114 тысяч человек

Условно-бесплатный шутер FragPunk сумел привлечь внимание геймеров — на первых выходных после релиза его онлайн в Steam почти достиг 114 тысяч пользователей. Для проекта с довольно скромной рекламной кампанией это весьма неплохой показатель, хотя говорить о долгосрочном успехе пока рановато.
Суть FragPunk в командных боях 5 на 5, примерно как в Valorant, но с интересной особенностью — фрагмент-картами, которые меняют правила прямо во время матча. Хотите помочь товарищу бежать быстрее? Просто стреляйте в него. Нужно подлечиться? Присядьте, снесите яйцо и съешьте его. Всего в игре есть больше 150 всяких безумных карт.
Пока игра вышла только на ПК, а с консольными версиями вышла заминка — разработчики отложили релиз на PS5 и Xbox Series на неопределённый срок из-за каких-то технических проблем.
Условно бесплатная = донатная помойка.
Фу
Типичная параша. Которая умрет спустя пол года.
очередной шлак
Очередная ге(ро)йская дрочильня со всратым визуалом, которую никто не просил.
Фу такое играть, зашквар
мне нравится, типы снизу хейтят т.к скилла нету, в игру без него никак, без скилла это в одиночны на самой низкой сложности, как вы любите xD
слишком жирно.
игра максимально казуальная