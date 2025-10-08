Состоялся анонс жуткого психологического хоррора от первого лица Frame Zero

Разработчик The Occultist DALOAR анонсировал психологическую игру-хоррор Frame Zero для ПК. Релиз запланирован на середину 2027 года.

Сюжет рассказывает о загадочной смерти известного экзорциста отца Габриэле Аморса. Журналистка Эмма Салливан и оператор Дэниел Фостер отправляются в его жилой комплекс, чтобы снять репортаж и поговорить с соседями, но сталкиваются с полной тишиной и странными звуками внутри.

Внутри они обнаруживают, что жильцы мертвы, а отец Аморс погиб во время ритуала, пытаясь спасти одержимую девушку, которую церковь оставила на произвол судьбы. Девушка десятилетиями пряталась на чердаке, превратившись в слепое чудовище, и теперь случайно освобождена.

Когда Эмма исчезает, Дэниел с единственным оружием — камерой — должен пробраться через здание, полное призраков, раскрыть правду и выжить, пока не стало слишком поздно. Frame Zero обещает напряжённую атмосферу, психологический ужас и захватывающий сюжет с мистическими элементами.