Вышел трейлер русификатора Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator от команды энтузиастов

Команда Beanloc выпустила демонстрирующий трейлер их русификатора с профессиональной озвучкой, от известных актеров дубляжа.

Об этом мы узнали из недавнего поста в официальной группе с кастингом ролей, где засветился Пётр Гланц. Русификатор выйдет 6 августа

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator – это шестая игра в популярной серии ужасов Five Nights at Freddy’s. На первый взгляд, она предлагает игроку совершенно новый опыт: вместо того, чтобы выживать в ночные смены, игроку предлагается создать свою собственную пиццерию Freddy Fazbear's. Однако, как и в предыдущих частях серии, за яркой фасадом скрывается мрачная тайна.