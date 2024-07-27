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Freddy Fazbear's: Pizzeria Simulator 04.12.2017
Аркада, Ужасы, Инди, Вид сверху
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Вышел трейлер русификатора Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator от команды энтузиастов

legsofgoose

Команда Beanloc выпустила демонстрирующий трейлер их русификатора с профессиональной озвучкой, от известных актеров дубляжа.
Об этом мы узнали из недавнего поста в официальной группе с кастингом ролей, где засветился Пётр Гланц. Русификатор выйдет 6 августа

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator – это шестая игра в популярной серии ужасов Five Nights at Freddy’s. На первый взгляд, она предлагает игроку совершенно новый опыт: вместо того, чтобы выживать в ночные смены, игроку предлагается создать свою собственную пиццерию Freddy Fazbear's. Однако, как и в предыдущих частях серии, за яркой фасадом скрывается мрачная тайна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

а чего кроме трешака озвучить нечего ? 🪤🏴‍☠️

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