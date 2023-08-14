Платформер Freedom Planet 2 для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch будет издан XSEED Games ©

XSEED Games выпустит версии высокоскоростного платформера Freedom Planet 2, разработанного GalaxyTrail, для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch, объявила компания. Консольные версии должны выйти в 2023 году.

В Freedom Planet 2 для консолей можно будет играть на PAX West 2023 с 1 по 4 сентября в Сиэтле, штат Вашингтон, в рамках линейки стендов XSEED Games. Другие игры, в которые можно поиграть на стенде XSEED Games, включают Cuisineer, Fashion Dreamer, Rune Factory 3 Special, Silent Hope и Touhou: New World.

Вернитесь в мир Авалис, чтобы сразиться с древней угрозой в Freedom Planet 2, долгожданном продолжении любимого платформера 2014 года. За годы, прошедшие после событий оригинальной игры, три наших вернувшихся героя усовершенствовали свои характерные способности, сделав их еще более грозными, чем когда-либо прежде. Воспользуйтесь преимуществами скорости Лайлак с ее Ускорением дракона, достигните новых высот с прыжковым диском или мотоциклом Кэрол или используйте более взвешенный подход со щитом Миллы. И совершенно новый игровой персонаж Нира не останется без внимания, так как она может использовать свои мощные Ледяные искусства, чтобы наказывать врагов.

Как и его предшественник, это быстро развивающееся платформерное приключение, основанное на боях, дает вам возможность пройти каждый этап именно так, как вы хотите. Благодаря тщательно выверенному балансу скорости и исследования, а также великолепным 2D-изображениям с усовершенствованными спрайтами персонажей, Freedom Planet 2 расширяет все, что сделало оригинал современной классикой, для большего, лучшего и обогащающего ретро-опыта.

Freedom Planet 2 была выпущена для ПК и Linux в Steam 13 сентября 2022 года.