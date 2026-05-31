Фанатский сервер космического симулятора Freelancer продолжает привлекать игроков спустя более чем 20 лет после релиза

Пользователи сети обратили внимание на активность сообщества космического симулятора Freelancer, выпущенного в 2003 году. Несмотря на отсутствие игры на современных торговых площадках, ее многопользовательский режим продолжает функционировать благодаря масштабной фанатской модификации Discovery Freelancer.

Оригинальный проект, созданный при участии геймдизайнера Криса Робертса, официально не продается в цифровых магазинах вроде Steam или GOG. Тем не менее, преданное сообщество на протяжении долгого времени развивает собственный выделенный сервер, который фактически превратил игру в полноценную космическую многопользовательскую онлайн-игру. Модификация под названием Discovery Freelancer предлагает игрокам постоянную вселенную, состоящую из более чем 150 систем, с развитой экономикой, возможностью торговли, добычи ресурсов, пиратства и участия в фракционных конфликтах.

Недавний эксперимент одного из контент-креаторов показал текущее состояние проекта. В рамках исследования он провел в игре 7 дней, чтобы оценить активность и вовлеченность оставшейся аудитории. В будние дни и ночное время показатели посещаемости могут опускаться до 4-8 человек на сервере, что создает ощущение пустынного космоса. Однако ситуация меняется во время запланированных внутриигровых событий, когда онлайн возрастает до 50-60 активных участников. По состоянию на 31 мая 2026 года фанатский сервер продолжает регулярно принимать пилотов и получать техническую поддержку.

Игровой процесс на сервере базируется на правилах ролевого отыгрыша. Пользователи общаются в чате от лица своих персонажей, выбирая роли независимых торговцев, пиратов, наемников или представителей военных ведомств различных систем. Новичкам и возвращающимся игрокам доступна специальная программа поддержки на форуме проекта, позволяющая получить стартовый капитал и базовые корабли. Экономика модификации позволяет развиваться от управления простыми грузовыми судами до приобретения крупных боевых единиц, включая канонерские лодки, эсминцы и линейные крейсеры.

Сообщество самостоятельно организует масштабные баталии за контроль над космическими базами и секторами. Крупные фракции координируют свои действия через официальный сайт и Discord. В игре присутствуют элементы черного рынка и контрабанды запрещенных ресурсов, а также патрулирование территорий силами правопорядка под управлением реальных игроков, которые могут перехватывать нарушителей и требовать сбросить нелегальный груз.

Опытные игроки отмечают, что модификация за долгие годы существования претерпела значительные изменения в балансе и наполнении. Разработчики добавили новые модели кораблей, исправили старые ошибки оригинального проекта и расширили доступную карту.