Трейлер пошаговой хеви-метал RPG Fretless: The Wrath of Riffson ©

Мировая премьера Fretless: The Wrath of Riffson состоялась на летней выставке Future Games Show Summer Showcase: игра отправит вас в приключение, чтобы сразиться с директором звукозаписывающей компании Super Metal Records Риком Риффсоном, который развращает прекрасное царство пиксель-арта, пытаясь завладеть каждой нотой, аккордом и песней на земле с помощью разрушительных сделок с лейблами. Вам придется исследовать, собирать могучие риффы и участвовать в музыкальных пошаговых боях, чтобы помочь вернуть гармонию в мир.

В этом легкомысленном приключении присутствует стиль и довольно изобретательные подходы к прогрессии. Ritual Studios создает игру, в которой вам нужно будет собирать музыкальные мелодии, добавлять их в свою коллекцию, а затем сочинять потрясающие музыкальные композиции для создания оглушительно радикальных, плавящих лицо соло, чтобы победить головорезов из Super Metal Records. Еще лучше, если вы сможете наложить свой отпечаток на тип создаваемых мелодий, используя стили хэви-метал, фолк-музыки или инди-рока для создания непобедимого урона и комбо, отнимающих жизнь.

Fretless: The Wrath of Riffson выйдет на PC в 2024 году, и если вы хотите узнать больше, обязательно добавьте это очаровательное приключение в свой список желаний Steam, чтобы быть в курсе всей последней информации.