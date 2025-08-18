Новая игра по "Пятнице 13-е" будет масштабнее и амбициознее игры 2017 года

Недавно вице-президент Horror Inc. сообщил, что по мотивам "Пятницы 13-е" начались работы над новым фильмом и игрой. Теперь же, кинорежиссер Винсент Дисанти, наиболее известный как создатель трилогии "Не ходи один в поход", состоящей из популярных фанатских фильмов, недавно рассказал в подкасте о готовящейся видеоигре.

По его словам, фанатам не стоит строить больших надежд на скорый выпуск, так как и новый фильм, и игра находятся на самых ранних стадиях разработки. Дисанти подчеркнул, что разработка только началась и что в ближайшем будущем никаких анонсов не будет. Однако он подтвердил, что игра действительно находится в стадии активной разработки, положив конец некоторым давно циркулирующим слухам.

Он уточнил, что ни Gun Media, ни Illfonic — студии, стоящие за асимметричной мультиплееркой 2017 года — не участвуют в этом новом проекте. Хотя их предыдущая игра завоевала популярность, продолжающиеся судебные споры вокруг франшизы и проблемы с лицензированием привели к ее окончательному закрытию, закрыв дверь для любого продолжения от этих разработчиков.

Дисанти намекнул, что над новой игрой работает более крупная и авторитетная студия. Хотя он не назвал разработчика, он дал понять, что эта новая команда обладает ресурсами и амбициями, необходимыми для воплощения гораздо более масштабной концепции Хрустального озера, чем та, которую фанаты видели ранее. Он отметил, что игра может не быть прямым продолжением проекта Illfonic, но, как ожидается, она будет основана на схожих идеях, но с использованием более передовых технологий и более широких игровых возможностей. Он также намекнул, что функции, которые игроки хотели видеть в прошлой игре, но так и не получили, могут наконец быть реализованы в новой части.

Дисанти посоветовал фанатам набраться терпения, но заверил, что когда проект будет представлен, он будет сопровождаться впечатляющими техническими усовершенствованиями и творческими амбициями, пообещав опыт, который уважает наследие Джейсона Вурхиза и одновременно продвигает серию в интерактивной форме.