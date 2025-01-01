R.I.P. Джейсон Вурхиз... Серверы Friday The 13th: The Game закрыты

Под шумок новогоднего празднования еще один проект из многострадальной франшизы "Пятница, 13" канул в Лету. 31 декабря 2024 года издатель Gun Interactive утратил права на использование персонажей культового слэшера, и со вчерашнего дня серверы мультиплеерного экшена Friday the 13th: The Game официально закрыты — больше в неё поиграть не получится.
Игра, выпущенная в 2017 году на PC, PS4 и Xbox One, с самого старта была принята прохладно. Геймеры ругали ее за баги и сравнивали с похожим асимметричным хоррором Dead by Daylight в пользу последнего. А потом в дело вмешались еще и судебные разборки отцов франшизы, из-за которых Джейсон столько лет не мог вернуться на экраны, и в 2018 году разработчики сообщили, что останавливают выпуск обновлений.
Впрочем, у проекта нашлась и своя лояльная аудитория. В начале года сообщалось, что группа энтузиастов разрабатывает бесплатный фанатский мод Friday the 13th: The Game – Resurrected, который позволил бы продолжать игру даже после официального закрытия. Увы, релиз мода был отменен всего за десять дней до заявленной даты — в дело снова вмешались юристы Horror Inc, владеющей правами на виртуальный образ Джейсона.
Вышла тихо и закрылась тихо
а просто ботов покрамсать?
Надо было пир то пир делать, вон гта 4 на консолях и даже на пк с нюансами можно поиграть в мультиплеер.
А если я захочу назвать игру пятница 13-е, где злодей мужик в хоккейно маске, но не Вурхис, а например джек потрошитель, то меня засудят за нарушение авторских прав? Пятница 13-е это просто день в календаре или типа праздник, хоккейная маска тоже никак ограниченная в плане авторских прав.
В общем чекнул, кому может нужна будет эта инфа , можно против ботов, но прогресса теперь нет , ничего открыть нельзя, доступно две версии Джейсона и по два добивания , на этом всё.
Пызд0тая была игра. Разрабы длб. забили на нее болт и побежали делать хищника который науй никому не нуж0н.
Так и эта третьесортная трешатина никому не была нужна
Не звезди, там гора фансервиса, прикольный геймплей.....она как вышла так на ее поддержку тут же забили, а без поддержки ни одна подобная игра долго жить не будет. Фишка разрабов, срубить бабла на старте и идти делать новую поделку.
Игры по лицензии это почти всегда проблема
сразу видно на старте не играл, а если компашку собрать , то это веселуха ещё
калом она сразу была
а чё тут никто не ноет, как в случае с the crew? или это другое?