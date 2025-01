R.I.P. Джейсон Вурхиз... Серверы Friday The 13th: The Game закрыты

Под шумок новогоднего празднования еще один проект из многострадальной франшизы "Пятница, 13" канул в Лету. 31 декабря 2024 года издатель Gun Interactive утратил права на использование персонажей культового слэшера, и со вчерашнего дня серверы мультиплеерного экшена Friday the 13th: The Game официально закрыты — больше в неё поиграть не получится.

Игра, выпущенная в 2017 году на PC, PS4 и Xbox One, с самого старта была принята прохладно. Геймеры ругали ее за баги и сравнивали с похожим асимметричным хоррором Dead by Daylight в пользу последнего. А потом в дело вмешались еще и судебные разборки отцов франшизы, из-за которых Джейсон столько лет не мог вернуться на экраны, и в 2018 году разработчики сообщили, что останавливают выпуск обновлений.

Впрочем, у проекта нашлась и своя лояльная аудитория. В начале года сообщалось, что группа энтузиастов разрабатывает бесплатный фанатский мод Friday the 13th: The Game – Resurrected, который позволил бы продолжать игру даже после официального закрытия. Увы, релиз мода был отменен всего за десять дней до заявленной даты — в дело снова вмешались юристы Horror Inc, владеющей правами на виртуальный образ Джейсона.