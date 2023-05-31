Шутер и карточная игра в одном флаконе - Состоялся релиз сетевого экшена Friends vs Friends ©

Студия Brainwash Gang решила реализовать весьма необычную задумку, соединив шутер вместе с карточной игрой, и выпустила новый сетевой экшен Friends vs Friends. Помимо точной стрельбы, бойцам нужно использовать умения, которые созданы в виде карт. Перед игрой вы можете собрать собственную эффективную колоду, дабы одержать преимущество на поле боя в формате "1 на 1" и "2 на 2". Сами же разработчики обещают быстрые и динамичные матчи, в которых никто не успеет заскучать.

На данный момент Friends vs Friends можно приобрести в цифровом магазине Steam с 40% скидкой, а именно за 231 рубль. Проект после старта стал получать очень положительные отзывы от игроков, поэтому, возможно, такой геймплей и необычная рисовка может стать интересными и кому-то из вас.