В раннем доступе вышла тактическая игра про пиратов Frigato: Shadows of the Caribbean ©

В цифровом магазине Steam состоялся релиз занимательной новинки, которая обещает представить сложную тактическую игру про пиратов. Речь идет о проекте под названием Frigato: Shadows of the Caribbean, который создавался разработчиками из студии Mercat Games при поддержке компании FreeMind. Создатели Frigato: Shadows of the Caribbean описывают геймплей игры, как "Commandos и Desperados встретили Пиратов Карибского моря".

Frigato: Shadows of the Caribbean представляет действительно интересную задумку. Это изометрическая игра, где главная роль отведена отважные пиратам, которые бросают вызов грозному британскому флоту. Игрокам предстоит пробираться сквозь корабли, гавани, мистические острова и многие другие знаковые для пиратов места, используя особенности тактического геймплей.

В рамках раннего доступа Frigato: Shadows of the Caribbean игрокам будет доступно 5 сюжетных миссий, 6 часов непрерывного игрового прохождения и 5 играбельных персонажей. Разработчики обещают расширять возможности игры и дополнять сюжет вместе с выходом контентных обновлений.