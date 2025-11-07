Fright Train: хоррор в антарктическом поезде анонсирован для ПК

Студия WildArts, известная по Caput Mortum и Born of Bread, анонсировала survival horror Fright Train, действие которого разворачивается в поезде, захваченном монстрами на просторах Антарктиды. Релиз проекта запланирован на 2026 год для PC через Steam.

Игроки возьмут на себя роль Дуга Баркера — новичка-агента Всемирного Агентства по Паранормальным Явлениям (P.A.W.). Анонимный сигнал бедствия поступает с L.R.S. Great White, исследовательской станции на рельсах, принадлежащей таинственной корпорации SHARK. Вместе со штурманом в штаб-квартире вам предстоит пробираться по поезду, останавливая межпространственных монстров. Но важно помнить: поезд не должен останавливаться! Если он замрёт на месте, игрока ждёт неминуемая смерть от холода или атаки чудовищ.

Fright Train сочетает элементы хоррора, выживания и тактического менеджмента. Игрокам предстоит исследовать локомотив-станцию, решать головоломки, устранять мелкие поломки оборудования до того, как они станут критическими, взламывать терминалы и взаимодействовать с системами поезда. Всё это сопровождается динамичными боями с ледяными зомби и другими монстрами, которые реагируют друг на друга, создавая сложную и живую боевую экосистему.

Среди ключевых особенностей — интенсивные сцены насилия, эстетика, вдохновлённая играми середины 2000-х, продуманный инвентарь и стратегический подход к сражениям. Сюжет Fright Train обещает леденящую душу историю с элементами юмора и не слишком серьёзного повествования, что делает игру одновременно страшной и увлекательной.

Релиз в Steam позволит игрокам погрузиться в уникальный сеттинг скоростного поезда, мчащегося сквозь антарктический ледяной щит, и испытать напряжение, балансируя между выживанием и борьбой с монстрами. Fright Train обещает стать одним из ярких проектов в жанре хорроров 2026 года.