Хоррор Fright Train выйдет 15 сентября на PC

Студия WildArts объявила, что хоррор на выживание Fright Train выйдет 15 сентября на PC в Steam.

Действие игры разворачивается в Антарктиде на борту огромного исследовательского поезда L.R.S. Great White, который был захвачен чудовищами после неудачных экспериментов загадочной корпорации SHARK. Игрокам предстоит взять на себя роль начинающего агента Дуга Баркера, недавно вступившего в организацию P.A.W. (Paranormal Agency Worldwide), расследующую паранормальные происшествия.

Получив анонимный сигнал бедствия, герой отправляется на поезд, чтобы выяснить причины катастрофы и остановить межпространственных существ, вырвавшихся на свободу. Помогать ему будет оператор из штаб-квартиры, поддерживающий связь на протяжении всей миссии.

Основное действие разворачивается внутри постоянно движущегося поезда. Игрокам предстоит исследовать вагоны, решать головоломки, открывать новые секции и сражаться с ледяными зомби и другими монстрами. При этом одной из ключевых задач станет поддержание работы локомотива: если поезд остановится, героя ждет гибель от экстремального холода или нападения многочисленных чудовищ.

Помимо сражений, необходимо следить за состоянием оборудования, устранять возникающие неисправности и подключаться к зашифрованным терминалам для управления различными системами поезда.

Разработчики обещают атмосферный визуальный стиль, вдохновленный играми середины 2000-х, зрелищные сцены с расчленением, продуманную систему управления инвентарем и необычную боевую механику, в которой разные виды врагов способны взаимодействовать друг с другом, помогая или, наоборот, мешая своим союзникам. Сюжет при этом сочетает мрачную атмосферу с легкой долей самоиронии.

Релиз Fright Train состоится 15 сентября на PC в Steam.