Сумасшедший кооператив с прыжками и катапультами Frog Sqwad выходит в июне

Кооперативный платформер-головоломка с элементами комедии и реалистичной физики Frog Sqwad выйдет в июне на Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также будет доступна в подписке Game Pass, что обещает лёгкий доступ для фанатов весёлых совместных приключений.

В Frog Sqwad до восьми игроков объединяются в команду лягушек, чтобы штурмовать канализационные туннели и добывать еду для прожорливого Короля Болот. Игрокам предстоит прыгать, качаться на трубах, тащить гигантскую еду и даже катапультировать своих друзей, используя физику игрового мира. Чем больше вы едите, тем сильнее и крупнее становится ваша лягушка — вплоть до статуса гигантской Мегалягушки.

В игре ключевую роль играют физические головоломки и динамичные платформерные испытания. Используйте язык лягушки, чтобы хватать предметы, лизать друзей и преодолевать препятствия. В канализации полно странных существ и опасностей, поэтому игрокам придётся быть внимательными и работать в команде. Ежедневная квота еды добавляет стратегический элемент: недобрав её, вы рискуете превратиться в жалкого лягушачьего зародыша.

Frog Sqwad предлагает весёлую кооперативную механику, голосовой чат с анимацией рта персонажей и безудержное комедийное безумие. Игра вдохновлена такими проектами, как Fall Guys, RV There Yet? и Lethal Company, и обещает стать отличным выбором для любителей хаотичных и смешных платформеров с друзьями. Подготовьтесь к сумасшедшему приключению во славу Короля Болот и станьте самой большой и сильной Мегалягушкой в канализации!