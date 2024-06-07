Мультяшный платформер Frogun Encore выйдет 25 июня

Frogun Encore, прямое продолжение платформера 2022 года, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam, Epic Games Store и GOG) 25 июня, объявили издатель Top Hat Studios и разработчик Molegato. Цена составит $12,99.

Прошло три года с тех пор, как Рената отправилась глубоко в затерянные руины и спасла своих родителей (и мир!) от Вельзевула, Повелителя мух. С тех пор стало традицией каждое лето проводить некоторое время с Хэттер и ее бывшим соперником, ставшим лучшим другом Джейком — друзьями, которых она встретила в оригинальной игре.

Игрокам предстоит исследовать красочные уровни, путешествуя по миру, сражаться с боссами, искать тайники со стильными шмотками — причем делать все это можно на пару с другом, сидя на одном диване. Благо в игре присутствует поддержка локального кооператива.